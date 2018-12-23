Император Японии дал последнюю пресс-конференцию на своем посту

Император Японии Акихито накануне своего 85-го дня рождения дал пресс-конференцию в префектуре Окинава, которая станет для него последней в качестве императора. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает NHK.

Уточняется, что император в следующем году должен будет отречься от престола.

В ходе пресс-конференции Акихито высказался по поводу роли императора в Японии, а также вспомнил о жертвах Второй мировой войны.

"Мы считаем своим долгом продолжать думать о жертвах, которые за многие годы принесли жители Окинава, и что это обязательство не претерпит изменений в будущем", - сказал Акихито.