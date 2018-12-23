Император Японии дал последнюю пресс-конференцию на своем посту
23 декабря 2018 09:59 206
Император Японии Акихито накануне своего 85-го дня рождения дал пресс-конференцию в префектуре Окинава, которая станет для него последней в качестве императора. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает NHK.
Уточняется, что император в следующем году должен будет отречься от престола.
В ходе пресс-конференции Акихито высказался по поводу роли императора в Японии, а также вспомнил о жертвах Второй мировой войны.
"Мы считаем своим долгом продолжать думать о жертвах, которые за многие годы принесли жители Окинава, и что это обязательство не претерпит изменений в будущем", - сказал Акихито.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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