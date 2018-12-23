Финский Санта-Клаус отправляется в традиционное рождественское путешествие

Финский Санта-Клаус, известный в Финляндии и за ее пределами как Йоулупукки, в воскресенье отправится в свое традиционное путешествие с подарками для всех, кто празднует Рождество. Об этом сообщает официальный туристический портал города Рованиеми, где состоятся проводы Йоулупукки.

Ему предстоит преодолеть более 450 млн км, чтобы успеть поздравить всех. Как гласит одна из легенд, у него есть огромный волшебный ключ, которым он замедляет ход часов, и так на своих оленях успевает объехать весь мир. Отъезд Йоулупукки будут транслировать из Лапландии в прямом эфире в социальной сети Facebook.

Празднование Рождества по всей Финляндии официально начнется в полдень 24 декабря, когда в городе Турку будет объявлен Рождественский мир. Это почти никогда не прерывавшийся обычай, известный еще с XIV века. Во время нее зачитывается декларация о рождественском мире, где звучит призыв "вести себя тихо и спокойно" и воздержаться от неподобающего поведения, которое мешает празднованию Рождества, поскольку "это наказывается по закону".

Много писем из России

Каждый год финский Санта получает до полумиллиона писем из разных стран мира. "В этот раз, как и раньше, письма приходили с начала года. Каждый год их к нам поступает целая гора, а то и несколько. Все они заносятся в архив моих эльфов и остаются в моем сердце", - сказал Йоулупукки корреспонденту ТАСС.

В прошлом году, по его словам, больше всего писем пришло из Центральной Европы и Дальнего Востока. "Из России их приходит тоже много. Мы с эльфами всегда, помимо их содержания, восторгались красивыми российскими почтовыми марками", - отметил волшебник.

Он подчеркнул, что все чаще люди просят подарить им на Рождество хорошее настроение и счастье. "Сейчас многие дети в письмах, помимо пожеланий по подаркам, упоминают своих друзей и тех, кто нуждается в помощи", - говорит он.

Йоулупукки указал, что погода, какой бы она ни была, встрече Рождества не помешает и в этом году. "Конечно, изменение климата беспокоит и нас с эльфами. Думаю, что лучший подарок, который все мы можем подарить будущим поколениям, - это чистая окружающая среда", - продолжил он. "Но главные темы Рождества - дружба, проведение времени вместе и помощь близким - от погоды не зависят", - добавил Йоулупукки.

Санта отметил, что работы у него под конец года, как обычно, много. "И это хорошо. После рождественской суеты я люблю проводить время на природе. Ездить на оленьей или собачьей упряжке по зимним просторам - это как побывать в сказке", - поведал Йоулупукки.

Рождество - не работа, а миссия

"Для меня Рождество - это не работа, а миссия, стиль жизни", - признается Йоулупукки.

Он пояснил, что его рождественское путешествие делает более легким то, что праздник наступает в разных странах в разное время. "Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, мы с эльфами здесь в Лапландии тоже отмечаем Рождество. Сам я хотел бы пожелать, чтобы мы все творили добро и вместе создавали рождественское настроение", - говорит Санта.

Он рассказал также, что Новый год будет праздновать у себя на родине в Рованиеми. "В это время моя резиденция на северном полюсе наполняется гостями со всего мира. Приглашаю и вас приехать к нам", - сказал он.

"И также желаю всем россиянам, моим большим и маленьким друзьям сказочного и теплого Рождества и Нового года", - заключил Йоулупукки.