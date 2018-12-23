В Apple прокомментировали ситуацию с гнущимися iPad Pro

Вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио ответил на многочисленные жалобы покупателей новых моделей iPad. Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, клиентов возмутило, что гаджеты, которые они достали из коробок, оказались изогнутыми.

Топ-менеджер компании назвал случаи деформации "нормальными" и заявил, что планшеты изготовлены по всем стандартам качества.

По его словам, толщина металла в последней версии iPad Pro - 400 микрон, это действительно меньше, чем у предыдущих моделей. Однако "при нормальном использовании" с новинкой ничего не случится.

Он также заверил, что небольшие искривления корпуса не влияют на работу устройства.