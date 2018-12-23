Власти Индонезии признали отсутствие систем предупреждения о цунами, вызванных извержением

Власти Индонезии признали отсутствие систем раненного предупреждения о цунами, причинами которых становятся извержения вулканов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье руководитель центра по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики Рахмат Трийоно.

"Инструменты раненного оповещения, которыми мы располагаем в настоящее время, преимущественно связаны с тектоническими явлениями, а не вулканическими", - цитирует чиновника новостной портал Detik. Рахмат Трийоно также сообщил, что высота волн во время последнего цунами составляла около одного метра. Он напомнил, что ранее агентство объявляло угрозу возникновения высоких волн в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. "Данное предупреждение действует до 25 декабря", - отметил чиновник.

По информации индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий, причиной случившегося стало недавнее извержения вулкана Анак-Кракатау. Цунами было зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Система не работает

В конце сентября на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение, ставшее причиной разрушительного цунами, высота волн при котором достигала 7 м. Впоследствии власти признали, что система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет.

С 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения - один из ключевых элементов системы. По словам чиновников из различных ведомств, причина заключается в отсутствии необходимого финансирования, которое с каждым годом уменьшается. Сейчас в стране действует лишь около 130 датчиков изменения уровня моря. В Японии их около тысячи, хотя эта страна по размерам сопоставима лишь с частью острова Ява.

Кроме того, в Индонезии информация о возможной стихии поступает лишь за три часа. При этом новейшее оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день.