Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа официальных лиц.

Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек в ближайшие недели.

В настоящее время в Афганистане насчитывается 14 тыс. военнослужащих армии США.

Издание отмечает, что решение о сокращении контингента в Афганистане практически совпало по времени с объявлением о выводе 2 тыс. американских военных из Сирии.

"Если суммировать, то вывод войск из Сирии и вероятное сокращение численности военных в Афганистане представляет собой драматический сдвиг в подходе США к действиям в горячих точках мира и отражением неприятия Трампом вовлеченности в длительные военные катаклизмы с их высокой стоимостью и жертвами со стороны американцев", - говорится в публикации.

Газета приводит заявление одного из источников: "Думаю, это свидетельствует о том, насколько серьезно стремление президента выбраться из конфликтов".

Wall Street Journal пишет, что решение Трампа по Сирии, как и ранее принимавшиеся решения по внешнеполитическим вопросам, в частности, о выходе из ядерного соглашения по иранскому атому, принимались без согласования с членами президентской команды.

Это говорит о том, что Трамп стремится "закрепить свое стремление к принятию ключевых решений по вопросам национальной безопасности самостоятельно или в небольших группах, в том числе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном".