Лондонский аэорпорт прервал работу из-за беспилотника

Администрация лондонского аэропорта Гатвик была вынуждена вновь прекратить отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", сообщает телеканал Sky News.

Телеканал уточняет, что информация об обнаружении беспилотника пока не подтверждена.

"В настоящее время, в связи с предварительной информации об обнаружении беспилотника, мы в качестве меры предосторожности приостановили взлетно-посадочные операции", - цитирует Sky News слова представительницы аэропорта.

По данным телеканала, ранее в районе аэропорта разместили военное оборудование, предназначенное для противодействия неизвестным беспилотникам, наблюдавшимся вблизи Гатвика.

Ранее на этой неделе аэропорт закрывался также из-за появления беспилотников. Аэропорт прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду, затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени снова приостановил работу.

Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тыс. пассажиров.

В пятницу после почти двухдневного перерыва аэропорт возобновил работу.

Сотрудникам служб безопасности пока неизвестно, кто несет ответственность за этот инцидент, отмечает Sky News.