Императора Японии пришли поздравить с юбилеем более 75 тысяч человек

23 декабря 2018 12:34

Более 75 тысяч человек пришли к Императорскому дворцу в Токио, чтобы поздравить с 85-летием императора страны Акихито. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

Как отмечается, никогда еще японского императора не приходило поздравить такое количество человек.

30 апреля 2019 года Акихито планирует отречься от престола в пользу своего сына - 58-летнего наследного принца Японии Нарухито.

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