В России пьяный водитель протаранил полтора десятка машин - ФОТО - ВИДЕО

В подмосковном городе Раменское минувшим вечером, 22 декабря, пьяный водитель на внедорожнике в попытке выехать с парковки протаранил полтора десятка машин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В конце концов местным жителям удалось остановить неадекватного мужчину: его выволокли из салона автомобиля, задержали и сдали прибывшим полицейским.

Дебошир был в таком состоянии, что не мог ходить и говорить - вместо слов он мычал. Более того, за рулем своей машины он находился без штанов. На ногах у него были только трусы и ботинки.

В результате инцидента были помяты и поцарапаны, как минимум, полтора десятка автомобилей.