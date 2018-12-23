В России пьяный водитель протаранил полтора десятка машин - ФОТО - ВИДЕО
23 декабря 2018 13:04 181
В подмосковном городе Раменское минувшим вечером, 22 декабря, пьяный водитель на внедорожнике в попытке выехать с парковки протаранил полтора десятка машин. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
В конце концов местным жителям удалось остановить неадекватного мужчину: его выволокли из салона автомобиля, задержали и сдали прибывшим полицейским.
Дебошир был в таком состоянии, что не мог ходить и говорить - вместо слов он мычал. Более того, за рулем своей машины он находился без штанов. На ногах у него были только трусы и ботинки.
В результате инцидента были помяты и поцарапаны, как минимум, полтора десятка автомобилей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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