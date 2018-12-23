Индия испытала ракету "Агни-4", способную нести ядерный заряд

Индия в воскресенье провела очередное успешное испытание баллистической ракеты "Агни-4", способной нести ядерный заряд. Об этом, как передает Day.Az, говорится в полученном РИА Новости сообщении индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении минобороны страны).

Как сообщила DRDO, пуск состоялся рано утром с полигона Абдул Калам на острове в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Орисса. Сегодняшнее испытание "Агни-4" стало уже седьмым по счету, указали в организации.

Опробованные модернизированные комплексы С-125 "значительно усилят" береговую оборону Черноморского и Азовского побережий, заявил глава СНБО Александр Турчинов.

"На этой новейшей ракете установлено современное и компактное радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее высокий уровень надежности и точности", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день на вооружении Индии состоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" - 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" - от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.