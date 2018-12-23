В России ищут людей, провалившихся под лёд на снегоходе
23 декабря 2018 13:27 67
На Беловском водохранилище в Кемеровской области под лёд ушёл снегоход с пассажирами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
- В ночь на воскресенье на Беловском водохранилище в районе села Менчереп в Беловском районе под лёд провалился снегоход с людьми: один 28-летний пассажир выплыл, двоих - водителя и ещё одного пассажира - ищут, - цитирует агентство сотрудника экстренных служб.
Поиски ведёт Кемеровская областная поисково-спасательная служба, для обследования дна водохранилища в месте инцидента планируется задействовать эхолот.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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