В России объявлен траур по погибшим во время пожара на шахте

Понедельник, 24 декабря, объявлен в Пермском крае днем траура по погибшим на шахте в Соликамске. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил журналистам губернатор региона Максим Решетников.

Кроме того, в городе отменены все культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 23-е и 24 декабря.

Также подписаны документы о выплатах семьям погибших по одному миллиону рублей вне зависимости от того, в каком регионе были прописаны строители шахты, уточнил глава Пермского края.

Пожар на шахте "Уралкалия"

Утром в субботу на строящемся руднике горнорудной шахты компании "Уралкалий" в Соликамском районе произошел пожар. На поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались внутри, на глубине 364 метров. Связь с горняками была потеряна.

Спасатели обнаружили тела восьми человек. Поиски девятого шахтера продолжаются.