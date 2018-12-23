В России объявлен траур по погибшим во время пожара на шахте
Понедельник, 24 декабря, объявлен в Пермском крае днем траура по погибшим на шахте в Соликамске. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил журналистам губернатор региона Максим Решетников.
Кроме того, в городе отменены все культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 23-е и 24 декабря.
Также подписаны документы о выплатах семьям погибших по одному миллиону рублей вне зависимости от того, в каком регионе были прописаны строители шахты, уточнил глава Пермского края.
Пожар на шахте "Уралкалия"
Утром в субботу на строящемся руднике горнорудной шахты компании "Уралкалий" в Соликамском районе произошел пожар. На поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались внутри, на глубине 364 метров. Связь с горняками была потеряна.
Спасатели обнаружили тела восьми человек. Поиски девятого шахтера продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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