В России спасатели эвакуировали 40 человек из горящей больницы
23 декабря 2018 13:59 252
Спасатели эвакуировали 40 человек из горящей городской клинической больницы №2 в Октябрьском районе Новосибирской области, пожар ликвидирован. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Согласно данным МЧС, пожар произошел в воскресенье в хирургическом отделении.
"Из хирургического отделения сотрудниками подразделений пожарной охраны было эвакуировано 40 человек, из них 12 человек лежачих больных", - говорится в сообщении.
Добавляется, что спасателям удалось ликвидировать пожар.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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