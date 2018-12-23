В России спасатели эвакуировали 40 человек из горящей больницы

23 декабря 2018 13:59

Спасатели эвакуировали 40 человек из горящей городской клинической больницы №2 в Октябрьском районе Новосибирской области, пожар ликвидирован. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте областного главка МЧС.

Согласно данным МЧС, пожар произошел в воскресенье в хирургическом отделении.

"Из хирургического отделения сотрудниками подразделений пожарной охраны было эвакуировано 40 человек, из них 12 человек лежачих больных", - говорится в сообщении.

Добавляется, что спасателям удалось ликвидировать пожар.

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