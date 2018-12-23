Сломанная кофеварка стала причиной экстренной посадки самолета
23 декабря 2018 14:18 268
Самолет, следовавший из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне, совершил вынужденную посадку в Берлине из-за поломки кофеварки на борту воздушного судна. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС, ссылаясь на DPA.
По имеющимся данным, в кофеварке произошло короткое замыкание, члены экипажа почувствовали на бортовой кухне запах гари, из-за чего командир самолета принял решение приземлиться в берлинском аэропорту.
В момент инцидента на борту воздушного судна находились 90 пассажиров, никто из них не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
22 Дек. 22:58 8 181
-
02:16 7 813
-
22 Дек. 22:51 4 740
-
22 Дек. 15:48 2 397
-
22 Дек. 20:48 2 132