Сломанная кофеварка стала причиной экстренной посадки самолета

Самолет, следовавший из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне, совершил вынужденную посадку в Берлине из-за поломки кофеварки на борту воздушного судна. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС, ссылаясь на DPA.

По имеющимся данным, в кофеварке произошло короткое замыкание, члены экипажа почувствовали на бортовой кухне запах гари, из-за чего командир самолета принял решение приземлиться в берлинском аэропорту.

В момент инцидента на борту воздушного судна находились 90 пассажиров, никто из них не пострадал.