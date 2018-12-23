Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока 2" в Финляндии
23 декабря 2018 14:45 175
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit приступило к строительству газопровода "Северный поток - 2" в водах Финляндии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, oб этом сообщила компания - оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии", - говорится в сообщении.
Оператор проинформировал, что к настоящему времени уложено около 370 км газопровода.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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