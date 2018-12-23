Нетаньяху: Израиль не откажется от операций в Сирии с уходом США

Израиль с уходом США из Сирии продолжит действовать там против военного присутствия Ирана и при необходимости расширит операциию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Израильтяне признают, что только за последние два года не менее 200 раз наносили удары по Сирии, и утверждают, что результатом кампании уже стало сокращение там иранских сил почти на четверть.

В Москве пока нет ясности по поводу объявленного Белым домом вывода войск США из Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Востоковед Карине Геворгян в эфире радио Sputnik назвала причины, обусловившие, по ее мнению, это решение американцев.

"Решение вывести две тысячи американских военнослужащих из Сирии не изменит нашей последовательной политики. Мы продолжим действовать против попыток Ирана закрепиться там в военном отношении и, если будет необходимо, даже расширим наши операции", - сказал Нетаньяху на воскресном заседании кабинета министров.

Обращаясь к тем, кто "обеспокоен" последствиями последних событий для национальной безопасности, премьер-министр добавил, что сотрудничество Израиля с США в области безопасности продолжается "в полную силу".

Американская администрация в минувшую среду объявила о начале вывода из Сирии своего воинского контингента, объяснив принятое решение разгромом террористической группировки "Исламское государство".