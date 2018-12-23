В Сирию из-за рубежа за сутки вернулись более тысячи беженцев

Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территории иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1037 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 368 человек (женщин - 110, детей - 188), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 669 человек (женщин - 201, детей - 341)", - говорится в сообщении. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Также в места постоянного проживания внутри страны вернулись 925 сирийских жителей.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 11,5 гектара территории. Помимо этого, специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.

За минувшие сутки Фонд имени Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой 15 семьям погибших военнослужащих Сирии выданы продовольственные наборы весом по 15 килограммов. Медицинскую помощь в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и населенном пункте Абу-Эд-Духур провинции Идлиб за сутки получил 331 житель, в том числе 79 детей.

Как информирует центр приема беженцев, за сутки в Сирии были восстановлены пять жилых домов, больница и промышленное предприятие.

"Администрация провинции Хомс дополнительно выделила на восстановление социальной инфраструктуры Эр-Растан (провинция Хомс) около 700 тысяч долларов США, которые будут направлены на ремонт и восстановление медицинских учреждений, дорог, электросети и водонасосной станции", - добавляется в сообщении.