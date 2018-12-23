Власти Индонезии предупредили о возможности повторного цунами

Власти Индонезии предупредили жителей страны об угрозе повторного цунами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Antara со ссылкой на индонезийское Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Жителям округов Панделанг, Серанг и Южный Лампунг было рекомендовано избегать районов побережья Зондского пролива из-за возможности повторного цунами.

"Серия извержений вулкана Кракатау все еще продолжается, это может спровоцировать повторное цунами", - заявил представитель BNPB Сутопо Пурво Нугрохо.

Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 мск). Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий. Число жертв цунами достигло 222 человек, 843 пострадали, еще 28 числятся пропавшими без вести. Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.