Во Франции расследуют нападение на полицейских на акции "желтых жилетов"

23 декабря 2018 17:09

Судебная полиция начала расследование в связи с нападением на полицейских в Париже в ходе акции "желтых жилетов" 22 декабря. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция RTL.

По информации радиостанции, нападению подверглись четверо полицейских на Елисейских полях. Сотрудники правоохранительных органов подали жалобы. 

Расследование начато по фактам умышленного насилия в отношении лиц, наделённых властью, а также по фактам нанесения ущерба государственному имуществу.
Накануне во Франции состоялась шестая по счёту акция "желтых жилетов". Вечером в Париже протесты сопровождались столкновениями демонстрантов с правоохранительными органами.

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