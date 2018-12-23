В Британии отпустили задержанных после запуска дронов близ аэропорта Гатвик

Полиция британского Сессекса отпустила без предъявления обвинений двух задержанных по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Оба они в полном объеме сотрудничали со следствием, и я рад, что они более не числятся подозреваемыми в инциденте с беспилотниками в аэропорту Гатвик", - заявил представитель полиции Сассекса Джейсон Тингли.

Он отметил, что полиция не будет раскрывать их личности, так как "если кого-то задерживают в рамках расследования, это не значит, что они виновны".

Тингли добавил, что полиция продолжит расследование для установления ответственных за запуск беспилотников.

Работа лондонского аэропорт Гатвик несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной - дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более сотни тысяч человек, с терроризмом не связан. На данный момент прием и отправка самолетов возобновлены.