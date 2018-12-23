Cпецагентов в США решили размещать в хвостовой части самолетов

Федеральное управление по безопасности на транспорте США приняло решение размещать маршалов в хвостовой части самолета, а не впереди, как сейчас.

Как сообщает телекомпания ABC, речь идет о спецагентах, которые обеспечивают безопасность во время полетов. Нововведение вступит в силу 28 декабря. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Изменение правил связано со стремлением совершенствовать деятельность маршалов с учетом возникающих вызовов и угроз.

Размещение в хвостовой части салона позволит спецагентам, которые обычно одеты в гражданское, вести более тщательное наблюдение за вызывающими подозрение лицами.

Ранее агентов старались рассаживать на первых рядах с целью предотвращения проникновения злоумышленников в кабину пилотов.

В 2017 году американские власти ужесточили меры безопасности при проверке пассажиров авиарейсов. Новые требования коснулись 280 аэропортов в 105 странах.

Пассажирам теперь нужно убирать все гаджеты в отдельные корзины для досмотра. Напомним, ранее такое требование касалось только ноутбуков.