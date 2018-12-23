Эрдоган обвинил Израиль в государственном терроре в отношении палестинцев

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики государственного террора против палестинцев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как президент Турции я являюсь голосом угнетенных и предпринимаю все шаги для помощи угнетенным, а глава израильского правительства - это голос угнетателей, он сеет зло, занимаясь государственным террором", - сказал Эрдоган на митинге в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, Израиль должен "ответить за злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения".

В пятницу четыре палестинца стали жертвами столкновений с израильскими войсками, происходивших накануне вдоль границ сектора Газа. Ранения боевыми пулями получили 40 палестинцев, в том числе двое журналистов.

Выступления продолжили почти восьмимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые идут с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

Число пострадавших заметно возросло в сравнении с несколькими предыдущими неделями, когда протесты пошли на спад на фоне масштабной помощи, предоставленной сектору Газа Катаром с согласия Израиля, усилий египетских посредников, работающих над проектом долгосрочного урегулирования, и высокой вероятности израильской военной операции.