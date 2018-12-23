Президент Индонезии распорядился срочно заменить элементы системы предупреждения цунами

Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился в срочном порядке заменить устаревшие элементы общенациональной системы раннего предупреждения цунами. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Средства на эти цели будут выделены в начале будущего года", - заявил в воскресенье журналистам глава государства, слова которого приводит новостной портал Detik. - Соответствующим ведомствам была поставлена задача проверить действующее оборудование и срочно заменить вышедшие из строя элементы". В тоже время Видодо заверил, что "проверки проводятся регулярно".

В результате произошедшего минувшей ночью цунами в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, погибли более 220 человек, свыше 840 получили ранения, как минимум 30 пропали без вести. Вместе с тем, как признали представители профильных ведомств, сообщить о приближении стихийного бедствия не представлялось возможным, поскольку имеющиеся в стране инструменты раненного оповещения преимущественно связаны с тектоническими явлениями, а не вулканическими.

В конце сентября на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение, ставшее причиной разрушительного цунами, высота волн при котором достигала 7 м. Впоследствии власти признали, что система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет. Так, с 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения - один из ключевых элементов системы.

По словам чиновников из различных ведомств, причина заключается в отсутствии необходимого финансирования, которое с каждым годом уменьшается. Сейчас в стране действует лишь около 130 датчиков изменения уровня моря, в то время как в Японии, например, их около тысячи. Кроме того, информация о возможной стихии поступает лишь за три часа. При этом новейшее оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тысяч островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.