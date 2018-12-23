Китай готовит новый закон об иностранных инвестициях

Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (однопалатного парламента) в воскресенье приступили к обсуждению нового закона об иностранных инвестициях. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости сообщило агентство "Синьхуа".

Согласование деталей законопроекта началось на начавшейся 23 декабря очередной двухмесячной сессии высшего законодательного органа страны. Ожидается, что новый закон будет утвержден в ближайшее время с одновременной ликвидацией ныне существующих трех нормативно-правовых актов: о компаниях с участием иностранных инвестиций, о совместных предприятиях без образования юридического лица и о коммерческих организациях под полным контролем зарубежного капитала.

"Существующие законы уже недостаточно гибки в условиях меняющейся экономической конъюнктуры, - отмечают обозреватели агентства. - Новый законопроект обеспечит Китаю большую открытость на предстоящем этапе развития и позволит эффективнее использовать иностранные инвестиции".

Предполагается, что после утверждения нового нормативно-правового акта будут значительно упрощены механизмы, обеспечивающие защиту зарубежного капитала в КНР.