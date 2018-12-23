Турция перебросила дополнительные войска на границу с Сирией

Турция отправила на свою границу с Сирией подкрепление в виде 100 транспортных средств и оружия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, пишет Reuters, ссылаясь на турецкое агентство DHA.

В состав турецкой колонны, которая отправилась в приграничный район Килис в южной провинции Хатай, входили танки, гаубицы, пулеметы и автобусы с бойцами.

Часть военного оборудования и личного состава должна быть размещена на постах вдоль границы, в то время как часть перешла границу и вошла в Сирию через район Ельбейли.