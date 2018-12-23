Самолет компании S7 сел в Москве с отказавшим двигателем

Самолет компании S7, выполнявший рейс Москва - Сочи с 192 пассажирами на борту, вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

Как рассказал собеседник агентства, отключение одного из двигателей Airbus A321 произошло на высоте около трех тысяч метров.

Проблемы у экипажа возникли перед самой посадкой, на высоте примерно ста метров, отмечает "Коммерсант". По мнению экспертов, авария могла произойти из-за резкого попутного ветра, который "подтолкнул" самолет вдоль полосы.

Посадка прошла благополучно, добавили в авиакомпании. Уже подготовлено резервное судно, в течение часа пассажиры вылетят в Сочи.

Как отметили в S7, все пилоты регулярно отрабатывают подобные ситуации во время подготовки, поэтому угрозы безопасности пассажиров не было. Кроме того, двухдвигательные самолеты могут продолжать полет с одним двигателем, уточнил авиаперевозчик.