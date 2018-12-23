Курды сообщили об усилении атак ИГ после объявления США об уходе из Сирии

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* усилили атаки против "Сирийских демократических сил" (SDF) после заявлений США о выводе войск из Сирии. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости представитель SDF Кино Габриэль.

Белый дом объявил 18 декабря, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

"ИГ пользуется заявлениями США о выводе сил и наносит усиленные атаки на наши отряды", - отметил он.

По его словам, отряды SDF продолжают продвижение в сирийском городе Хаджин и его окрестностях в координации с международной коалицией.

"На данный момент реального вывода войск США "на земле" не наблюдается", - отметил Габриэль.