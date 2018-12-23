Эрдоган рассказал о телефонном разговоре с Трампом
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого собеседники договорились о более тесной координации по ситуации в Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что в воскресенье "долго и продуктивно" говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о Сирии и торговле.
"Сегодня мы провели с президентом США Дональдом Трампом очень продуктивный телефонный разговор, в котором сошлись во мнении относительно расширения нашей координации по разным направлениям, от двусторонних торговых отношений до ситуации в Сирии. Надеюсь, что эти переговоры принесут благо для нашей страны и всего региона", - написал Эрдоган в микроблоге в Twitter.
Как сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера, Эрдоган в ходе разговора с Трампом выразил удовлетворение последними шагами Вашингтона и готовность Турции оказать любую поддержку США в процессе вывода войск из Сирии, чтобы избежать "вакуума власти" в регионе в этот период.
Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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