Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне
Госдепартамент США опубликовал в социальных сетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне, в частности, на пешеходной улице Рамбла.
"Проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств, в том числе автобусов, в барселонском районе Рамбла во время рождественских и новогодних праздников. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении Госдепартамента на странице в Twitter, где публикуются рекомендации американским гражданам за рубежом.
В Испании с лета 2015 года действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных.
Испания в августе прошлого года подверглась террористической атаке. Автофургон 17 августа 2017 года въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.
Пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших - десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых 105 иностранцы.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В ячейку входили как минимум 11 человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела. В октябре этого года судья предъявил обвинения трем членам группировки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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