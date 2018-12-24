Цены на нефть могут вырасти в ближайшее время
Страны ОПЕК+ тщательно изучили озвученное ранее в декабре решение по новому сокращению добычи, однако при необходимости альянс может продлить срок действия сделки или даже увеличить объем снижения нефтепроизводства, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Планируемое снижение добычи было тщательно изучено, но если оно не сработает, то у нас всегда есть вариант созвать внеочередное заседание ОПЕК, как мы уже делали в прошлом", - сказал аль-Мазруи, слова которого цитирует агентство Блумберг.
"Если ситуация складывается так, что необходимо продлить (сделку - ред.) на еще шесть месяцев, мы это сделаем, если требуется сократить больше - мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению", - добавил он.
Министр ОАЭ, однако, отметил, что ОПЕК, возможно, в действительности будет перевыполнять сделку, поскольку в ряде стран наблюдается естественное снижение добычи нефти. По его словам, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР на 37 миллионов баррелей превышают среднее значение за последние пять лет, но уже в первом квартале рынок должен сбалансироваться.
ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в ОПЕК.
Однако решение ОПЕК+ пока не помогло стабилизировать цены. С 7 декабря рынок нефти пережил уже несколько обвалов. Так, в пятницу 21 декабря цена Brent впервые с 5 сентября 2017 года падала ниже 53 долларов за баррель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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