Мощное землетрясение у берегов королевства Тонга

24 декабря 2018 08:57

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 23.08 по времени UTC в 84 километрах к северу от столицы Нукуалофа. Очаг располагался на глубине 100,2 километра. 

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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