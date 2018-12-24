Мощное землетрясение у берегов королевства Тонга

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 23.08 по времени UTC в 84 километрах к северу от столицы Нукуалофа. Очаг располагался на глубине 100,2 километра.

О жертвах и пострадавших не сообщается.