Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов

Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

ФРС на последнем в этом году заседании ожидаемо повысила базовую процентную ставку четвертый раз в этом году и спрогнозировала еще два повышения ставки на будущий год. Такие действия приводят к удорожанию стоимости заемных средств и, тем самым, негативно влияют на биржевые обороты.

"Президенты (шести банков - ред.) подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций", - говорится в заявлении минфина, которое Мнучин опубликовал в своем Twitter.

Министр финансов сообщил, что пообщался по телефону с руководителями Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

В понедельник Мнучин планирует провести еще ряд совещаний с представителями финансовых структур и ведомств страны, чтобы обсудить, как обеспечить нормальное функционирование рынка.