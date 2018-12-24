Военные Израиля открыли огонь на границе с Сирией
24 декабря 2018 09:21 134
Израильские военные открыли огонь по группе вооруженных людей на границе с Сирией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается в твиттере армии Израиля.
"Израильские войска открыли огонь в направлении вооруженных подозреваемых лиц", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что вооруженные люди пересекали линию "Альфа" в направлении Израиля около сирийской границы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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