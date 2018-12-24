В США неизвестный на машине протаранил стену церкви

Водитель на автомобиле в воскресенье врезался в стену церкви в городе Колумбус (штат Огайо), пострадали шестеро человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Машина протаранила стену здания церкви насквозь. Шестеро человек получили травмы и порезы от осколков витражей.

Как рассказал агентству священник Джей Андерсон, скопление народа было обусловлено интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества. По признанию Андерсона, когда автомобиль протаранил здание и въехал внутрь церкви, стена "буквально взорвалась".