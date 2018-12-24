Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости сообщает Fox News, ссылаясь на чиновника из Пентагона.

Пресс-секретарь военного ведомства подтвердил в интервью AFP, что приказ о выводе войск подписан.

Вывод американских войск из Сирии

Девятнадцатого декабря американский президент Дональд Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из Арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.

Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона, он также опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится об имеющихся разногласиях с президентом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, России и Китаю.

В воскресенье Трамп сообщил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан, который ранее работал на посту старшего вице-президента в Boeing.