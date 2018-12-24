В Германии введут налог на одноразовую посуду и пакеты

Немецкий город Тюбинген первым в стране введет налог на одноразовые чашки для кофе, коробки для пиццы и другие пищевые контейнеры. Городской совет уже приступил к работе над законодательством, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сделав производство отходов более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы. Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовая", - заявил мэр города Борис Палмер.

Согласно плану, новые сборы хотят ввести в течение ближайших месяцев. Магазины, кафе и рестораны быстрого питания должны будут платить налог за каждую использованную чашку или контейнер одноразового использования.

Отмечается, что в 2017 году расходы на утилизацию мусора в общественных местах Тюбингена выросли на 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Европе одноразовый пластик исчезает с прилавков. Производителей обяжут платить за утилизацию этих отходов. И маркировать пластиковую продукцию. Чтобы каждый потребитель знал покупая и выбрасывая полиэтиленовый пакет или влажную салфетку, он загрязняет окружающую среду.

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