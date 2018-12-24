Неизвестный протаранил толпу людей перед баром в Канаде, есть пострадавшие

Полиция разыскивает водителя, совершившего наезд на группу молодых людей на тротуаре в канадской Миссиссоге. Об этом сообщается в "твиттере" региональной полиции, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Инцидент произошёл в ночь на 23 декабря после начавшейся в баре перебранки между двумя компаниями. Охранники вывели нескольких человек на улицу, однако конфликт не утихал. В какой-то момент один из участников ссоры сел в свою машину и протаранил толпу.

Пострадало пять человек, 23-летняя девушка находится в тяжёлом состоянии. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивают правоохранители, которые просят помощи у очевидцев.

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