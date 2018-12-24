Стало известно, когда спикер парламента Турции уйдет в отставку

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым будет занимать этот пост до марта 2019 года. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, Йылдырым передаст свои полномочия 3 марта 2019 года в связи с ожидаемым выдвижением его кандидатуры для участия в выборах за место главы муниципалитета Стамбула.

Отметим, что пока кандидатура Йылдырымав не выдвинута для участия в выборах главы муниципалитет Стамбула.

Отметим, что ранее сообщалось, что Йылдырым слагает свои полномочия связи с ожидаемым выдвижением его кандидатуры на пост главы муниципалитета Стамбула.

Сообщается, что об официальном выдвижении кандидатуры Йылдырыма на пост главы муниципалитета Стамбула объявит президент Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что ранее глава государства выдвинул на пост главы муниципалитета Измир кандидатуру экс-министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

Кандидатура экс-министра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмета Озхасеки выдвинута на пост главы муниципалитета Анкары.

Напомним, что муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта 2019 года. Муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.

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