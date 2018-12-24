В Бангкоке жара и безветрие вызвали опасное загрязнение воздуха

Уровень загрязнения атмосферы частицами пыли, дизельной сажи и продуктов выхлопа бензиновых двигателей размером до 2,5 микрон в различных районах Бангкока составляет уже неделю от 72 до 92 микрограммов на кубический метр при "верхней" границе нормы 50 микрограммов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в специальном заявлении департамент по контролю загрязнения атмосферы администрации столицы Таиланда.

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером на интернет-сайте администрации мегаполиса, содержится рекомендация жителям столицы по возможности оставаться в своих домах, а при необходимости выхода на улицу надевать увлажненные марлевые маски или респираторы.



На улицах города утром в понедельник многие пешеходы и мотоциклисты, внявшие предупреждению городских властей, действительно передвигаются в масках, однако большинство жителей Бангкока ходят по немногочисленным и узким бангкокским тротуарам и стоят на автобусных остановках с открытыми лицами, и только морщатся, когда, отъезжая от остановки, очередной старый городской автобус выпускает из выхлопной трубы тучу черного дыма.

"Виной всему необычная для конца декабря жара и почти полное безветрие", - сказал в понедельник РИА Новости консультант бангкокского метеорологического бюро Крайсак Сисампхан.

"Бангкок стоит почти на самом берегу Сиамского залива, и в обычное время, когда с моря дуют ветры, воздух в городе самоочищается, точнее - заменяется за счет этого, город, как бы, проветривается. Уже неделю ветра почти нет, и жара стоит нетипичная для этого времени года: обычно в декабре днем бывает относительно жарко, а ночью температура падает до 25 - 27 градусов. Сейчас и по ночам она держится на уровне 30 градусов и выше", - пояснил эксперт с сорокалетним опытом работы в бангкокской службе погоды.



Он напомнил также, что основной агент загрязнения воздуха в Бангкоке - дизельная сажа от городского транспорта и множества частных автомобилей-пикапов с дизельными двигателями.

Загрязнение воздуха - это старая проблема Бангкока, сказал Сисампхан.

"Мы все помним иски к администрации города служащих дорожной полиции двадцать лет назад, когда сразу у нескольких постовых-регулировщиков, работавших на наиболее загруженных перекрестках, был обнаружен рак легких. С тех пор многое изменилось, вся страна перешла на бензин с меньшим содержанием вредных веществ в выхлопе, весь новый городской транспорт и такси в Бангкоке работают на природном газе вместо бензина, и появились уже первые автобусы-электромобили", - сказал он.

Но такой гигантский мегаполис, как Бангкок, не может совсем не загрязнять атмосферу, уверен эксперт.

"Уровень загрязнения в городе значительно снизился за последние 20 лет, до таких величин, что сейчас природа обычно сама более или менее справляется с очисткой воздуха - конечно, не в абсолютных величинах, а по сравнению с прошлым. Ну, а в прошедшую неделю нам не везло: ни ветра, ни понижения температуры ночью, при котором значительная часть загрязняющих воздух частиц оседает в виде пыли", - сказал он.

В воскресенье городская администрация впервые применила в центре Бангкока закупленные недавно мощные водометы-пульверизаторы, "выстреливающие" водяной "моросью" в воздух на расстояние до 30 метров. Увлажнение - один из основных и доступных способов снижения загрязнения воздуха: мельчайшие капли воды связывают некоторое количество частиц сажи и других веществ, и они, вместе с каплями, падают на землю, пояснил эксперт.

Во многих бангкокских ресторанах, имеющих открытые площадки, а иногда просто во дворах домов, в эти дни устанавливаются простейшие устройства увлажнения воздуха: вентиляторы, соединенные с электрическим или даже ручным пульверизатором. Струя "водяного тумана" из пульверизатора направляется на вентилятор, который, создавая приятное движение воздуха, еще и распыляет капли воды. В некоторых местах в этих простейших приспособлениях используют ледяную воду, для придания дополнительного охлаждающего эффекта.

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