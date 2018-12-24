Появилось видео с места схода вагонов электрички в России - ВИДЕО
24 декабря 2018 12:08 263
Появилось видео из Краснодарского края, где, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv, сошли с рельсов два вагона пассажирской электрички.
Инцидент произошел утром 24 декабря рядом с железнодорожной станцией Навагинская в Туапсинском районе.
Туапсинская транспортная прокуратура начала проверку. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры заявили, что в результате происшествия погибших нет.
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