На Землю надвигается "Вифлеемская звезда" - ВИДЕО

Прямо в эти минуты к Земле приближается странный астероид, его размеры точно пока установить не удается, но он уже заставил поволноваться ученых. Объект хоть и не признан потенциально опасным для нашей планеты, но вероятность столкновения существует, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Максимальное сближение произойдет в канун католического Рождества, что уже многие называют не случайным и даже неким посланием.

Дело в том, что по форме болид очень напоминает изображение Вифлеемской звезды, которая как известно была предвестником рождения Иисуса Христа. Впрочем, астрономы уверяют, астероид не более чем природное явление.

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