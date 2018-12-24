Турция провела очередную военную операцию в Ираке
24 декабря 2018 13:26 186
ВВС Турции провели операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на генштаб Турции.
Операции были проведены в районах Зап и Хакурк на севере Ирака.
"В ходе операции были ликвидированы шесть террористов РПК", - говорится в сообщении.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!