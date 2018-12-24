Турция провела очередную военную операцию в Ираке

ВВС Турции провели операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на генштаб Турции.

Операции были проведены в районах Зап и Хакурк на севере Ирака.

"В ходе операции были ликвидированы шесть террористов РПК", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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