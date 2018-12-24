В Швеции началось строительство "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" дошло до экономической зоны Швеции. Об этом сообщило местное радио SR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье судно Solitaire начало установку труб, которые заранее доставили в порт Карлсхамн.

Работа на шведском участке будет вестись до лета 2019 года.

В связи со строительством порт уже нанял 110 человек, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест.

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока - 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта - их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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