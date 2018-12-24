В Саудовской Аравии впервые официально трудоустроили робота

В Саудовской Аравии появился первый госслужащий-робот. Как сообщила газета Al Sabq, механический сотрудник по имени "Техник" получил служебное удостоверение лично от министра образования королевства Ахмеда бен Мухаммеда аль-Исы, под чьим началом он будет работать, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодарю за оказанную честь, господин министр, обещаю быть примерным сотрудником", - сказал робот, обращаясь к министру и присутствующим на церемонии разработчикам на арабском языке.

Как отметил глава ведомства, робот собран и запрограммирован саудовскими специалистами.

"Техник" получил должность инструктора в Главном департаменте по техническому и профессиональному обучению при министерстве образования Саудовской Аравии. В ближайшее время он приступит к выполнению своих должностных обязанностей на фестивале культурного наследия, где также представлен павильон, посвященный робототехнике и кибернетике, а также их развитию в королевстве. Андроид будет общаться с посетителями, предоставлять им необходимую информацию о фестивале и аравийской монархии.

Внедрение новейших технологий, в частности, роботов является одной из основ стратегического плана "Видение-2030", который в настоящее время реализуется в Саудовской Аравии. Королевство стало первым в мире государством, которое предоставило подданство искусственному интеллекту по имени "София". В середине июля в аравийской монархии заработала первая роботизированная аптека, представлены отечественные разработки обучающих роботов.

В сентябре минувшего года Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и японская телекоммуникационная корпорация Softbank объявили о планах запустить глобальный проект по развитию робототехники и вложить в него не менее $45 млрд в течение ближайших пяти лет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook