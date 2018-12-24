Более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске - ВИДЕО
24 декабря 2018 16:37 142
В Челябинске столкнулись маршрутка и КамАЗ, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv
Как стало известно РЕН ТВ, авария случилась на пересечении улиц Северный Луч и Хлебозаводская.
По предварительным данным, пострадали 13 человек. Среди них есть люди, состояние которых оценивается как тяжелое.
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