Более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске - ВИДЕО

В Челябинске столкнулись маршрутка и КамАЗ, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Как стало известно РЕН ТВ, авария случилась на пересечении улиц Северный Луч и Хлебозаводская.

По предварительным данным, пострадали 13 человек. Среди них есть люди, состояние которых оценивается как тяжелое.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

