Более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске - ВИДЕО

24 декабря 2018 16:37

В Челябинске столкнулись маршрутка и КамАЗ, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Как стало известно РЕН ТВ, авария случилась на пересечении улиц Северный Луч и Хлебозаводская.

По предварительным данным, пострадали 13 человек. Среди них есть люди, состояние которых оценивается как тяжелое.

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Более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

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