В Индии столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие и пострадавшие
24 декабря 2018 17:09 104
Не менее восьми человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения 50 автомобилей на шоссе в Индии из-за густого тумана и слабой видимости.
Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, инцидент произошел на трассе Рохтак-Ревари около города Джаджар в штате Харьяна. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы. Пострадавших, десять из которых находятся в критическом состоянии, доставили в больницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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