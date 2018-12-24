Турция намерена вынести вопрос об убийстве Хашукджи на рассмотрение ООН

Турция работает с другими странами, намереваясь вынести вопрос об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на повестку ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Саудовский король отправил в отставку замглавы саудовской службы общей разведки Ахмеда ас-Асири и советника наследного принца Сауда аль-Кахтани.

"Турция продолжает вести всестороннее расследование убийства. Совместно с некоторыми другими странами мы продолжаем работу над тем, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня в ООН", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что Анкара ждет, что власти Саудовской Аравии поделятся с Турцией и мировым сообществом результатами своего расследования, которое они ведут в стране.

"Нам все еще не сообщили, где находится тело журналиста. Ведь те, кто убил и расчленил Хашукджи - в Саудовской Аравии, как и те, кто дал указание совершить это. Поэтому те, кто может ответить на вопросы следствия, сейчас находятся в Саудовской Аравии", - сказал турецкий министр.

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