В Израиле пройдут досрочные выборы

В Израиле состоятся досрочные выборы. Решение об этом было принято по итогам совещания глав коалиционных фракций, передает Day.Az со ссылкой на 9tv.co.il.

В итоговом заявлении говорится, что выборы состоятся в начале апреля, однако точная дата пока не определена.

"Исходя из чувства бюджетной и национальной ответственности главы коалиционных партий пришли к единодушному мнению распустить Кнессет и провести в начале апреля выборы по завершению полного четырехлетнего парламентского срока. [Коалиционное] сотрудничество в рамках Кнессета и правительства будет продолжено и в предвыборный период", - говорится в итоговом коммюнике заседания.

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