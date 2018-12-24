В Сети появилось видео с места падения метеорита в России - ВИДЕО

В Сети появилось видео с места падения метеорита в Хабаровском крае.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на кадрах видно, что в результате космического явления разрушена вершина сопки, грунт перекрыл русло реки Буреи.



По данным местных СМИ, инцидент произошел несколько дней назад, однако из-за безлюдности территории информация о нем появилась не сразу.

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов заявил, что, если завал на реке будет грозить подтоплением населенных пунктов, в районе объявят режим ЧС.

В региональном главке МЧС отметили, что сейсмических событий в регионе не зафиксировали. Сопка находится в тайге, горные работы там не ведутся.

Местные жители сообщили, что не видели в небе никаких ярких объектов, но припомнили, что 11 декабря у них с подоконников попадали цветы.

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