Иран хочет заменить Instagram на "домашнюю" социальную сеть

Иран планирует заменить Instagram на разработанную в стране социальную сеть. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на секретаря Верховного совета по киберпространству Абольхасана Фирузабади, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фирузабади заявил, что Ирану необходимо представить лучшую альтернативу Instagram, и такая платформа уже разработана. Он не предоставил более подробных сведений о платформе, отмечает агентство.

"Мы просили Instagram провести переговоры, но пока никаких встреч не было", - отметил Фирузабади.

В начале декабря Фирузабади заявил, что любой зарубежный мессенджер с более чем миллионом пользователей должен иметь своего представителя в Иране, сообщает агентство.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

