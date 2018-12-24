В Кабуле около правительственного здания прогремели еще два взрыва, есть жертвы

Еще два взрыва прогремели около здания министерства общественных работ в Кабуле, продолжается стрельба. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидцев, в результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, отмечает телеканал.



Ранее сообщалось, что около здания министерства взорвался автомобиль. Нападавшие, открывшие стрельбу после взрыва, вошли на территорию правительственного здания. Четверо пострадавших были госпитализированы.

